瓦努阿圖瓦圖兌澳門葡幣匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌澳門葡幣的匯率目前為0.066，較昨日改變了-0.114%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.162%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌澳門葡幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.067，並在29-07-2024低見0.066。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.425%。