瓦努阿圖瓦圖兌馬恩島磅歷史匯率
歡迎查看瓦努阿圖瓦圖兌馬恩島磅歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的瓦努阿圖瓦圖（VUV）兌馬恩島磅（IMP）的歷史匯率走勢。
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瓦努阿圖瓦圖兌馬恩島磅匯率歷史紀錄
今日，瓦努阿圖瓦圖兌馬恩島磅的匯率目前為0.006，較昨日改變了-0.117%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.682%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌馬恩島磅的匯率波動，在25-07-2024高見0.006，並在29-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.442%。
如何將瓦努阿圖瓦圖兌換成馬恩島磅
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VUV你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇IMP你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前VUV兌IMP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。