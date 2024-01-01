瓦努阿圖瓦圖兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌以色列錫克爾的匯率目前為0.031，較昨日改變了0.770%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.353%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌以色列錫克爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.031，並在24-07-2024低見0.030。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.872%。