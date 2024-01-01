瓦努阿圖瓦圖兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為4.332，較昨日改變了-0.290%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.696%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在22-07-2024高見4.407，並在26-07-2024低見4.331。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.468%。