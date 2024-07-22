瓦努阿圖瓦圖兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌人民幣的匯率目前為0.060，較昨日改變了-0.017%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.383%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌人民幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.061，並在26-07-2024低見0.059。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.423%。