瓦努阿圖瓦圖兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.027，較昨日改變了-0.276%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.207%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在22-07-2024高見0.027，並在29-07-2024低見0.027。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.434%。