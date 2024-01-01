瓦努阿圖瓦圖兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌安哥拉寬紮的匯率目前為7.280，較昨日改變了-0.220%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.787%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌安哥拉寬紮的匯率波動，在23-07-2024高見7.397，並在29-07-2024低見7.267。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.788%。