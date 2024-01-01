烏茲別克索姆兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌越南盾的匯率目前為2.010，較昨日改變了0.045%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.065%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見2.015，並在25-07-2024低見2.004。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.174%。