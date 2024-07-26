烏茲別克索姆兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌新台幣的匯率目前為0.003，較昨日改變了0.323%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.159%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌新台幣的匯率波動，在29-07-2024高見0.003，並在26-07-2024低見0.003。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.173%。