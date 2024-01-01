烏茲別克索姆兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌尼日利亞奈拉的匯率目前為0.129，較昨日改變了0.655%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.418%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在29-07-2024高見0.129，並在24-07-2024低見0.125。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.995%。