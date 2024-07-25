烏茲別克索姆兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.672%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.617%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在26-07-2024高見0.001，並在25-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.332%。