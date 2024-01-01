烏茲別克索姆兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌老撾基普的匯率目前為1.762，較昨日改變了0.153%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.177%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌老撾基普的匯率波動，在29-07-2024高見1.762，並在25-07-2024低見1.755。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.167%。