烏茲別克索姆兌日元匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌日元的匯率目前為0.012，較昨日改變了0.323%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.854%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見0.012，並在25-07-2024低見0.012。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.518%。