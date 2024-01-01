烏茲別克索姆兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌印尼盾的匯率目前為1.294，較昨日改變了0.108%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.485%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌印尼盾的匯率波動，在29-07-2024高見1.294，並在23-07-2024低見1.285。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.271%。