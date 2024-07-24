烏茲別克索姆兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌危地馬拉格查爾的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.162%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.048%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.001，並在25-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.223%。