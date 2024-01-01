乌兹别克斯坦索姆 至危地马拉格查尔 历史汇率
欢迎查看 乌兹别克斯坦索姆 至危地马拉格查尔 历史摘要。这是 乌兹别克斯坦索姆 (UZS) 至危地马拉格查尔 (GTQ) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 UZS 和 GTQ 历史数据。
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UZS 兑 GTQ 换算表
1 UZS = 0.00060 GTQ
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GTQ
乌兹别克斯坦索姆 至危地马拉格查尔 汇率历史
今日 乌兹别克斯坦索姆 至危地马拉格查尔 的汇率目前为 0.001，较昨日变动 -0.048%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.219%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至危地马拉格查尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.001 和 22-10-2024 的最低点 0.001 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.176%。
如何将乌兹别克斯坦索姆兑换成危地马拉格查尔
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