烏茲別克索姆兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌幾內亞法郎的匯率目前為0.685，較昨日改變了0.625%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.763%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌幾內亞法郎的匯率波動，在29-07-2024高見0.685，並在25-07-2024低見0.679。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。