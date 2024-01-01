烏茲別克索姆兌保加利亞列夫歷史匯率
歡迎查看烏茲別克索姆兌保加利亞列夫歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的烏茲別克索姆（UZS）兌保加利亞列夫（BGN）的歷史匯率走勢。
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烏茲別克索姆兌保加利亞列夫匯率歷史紀錄
今日，烏茲別克索姆兌保加利亞列夫的匯率目前為0.000，較昨日改變了0.520%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.706%。在過去一星期，烏茲別克索姆兌保加利亞列夫的匯率波動，在29-07-2024高見0.000，並在23-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.271%。
如何將烏茲別克索姆兌換成保加利亞列夫
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UZS你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇BGN你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前UZS兌BGN的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。