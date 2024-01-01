烏茲別克索姆兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌安哥拉寬紮的匯率目前為0.070，較昨日改變了0.053%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.314%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見0.071，並在23-07-2024低見0.070。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.749%。