烏茲別克索姆兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為0.031，較昨日改變了0.204%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.126%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在23-07-2024高見0.031，並在25-07-2024低見0.031。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.272%。