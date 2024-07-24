烏拉圭比索兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌烏茲別克索姆的匯率目前為312.422，較昨日改變了-0.206%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.365%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌烏茲別克索姆的匯率波動，在26-07-2024高見314.292，並在24-07-2024低見310.590。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.922%。