乌拉圭比索 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 309.074，较昨日变动 0.047%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.149%。

过去一周，乌拉圭比索 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 21-10-2024 的最高点 309.568 和 17-10-2024 的最低点 305.361 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。