烏拉圭比索兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌塞拉里昂列昂的匯率目前為558.678，較昨日改變了-0.576%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.221%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見564.386，並在24-07-2024低見555.323。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-1.398%。