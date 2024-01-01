烏拉圭比索兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌尼日利亞奈拉的匯率目前為40.133，較昨日改變了0.271%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.144%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見40.314，並在24-07-2024低見39.256。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了2.062%。