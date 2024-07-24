烏拉圭比索兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌蒙古圖格里克的匯率目前為83.993，較昨日改變了0.026%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.550%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見84.395，並在24-07-2024低見83.349。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.962%。