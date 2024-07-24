烏拉圭比索兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為112.338，較昨日改變了0.280%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.054%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在24-07-2024高見113.069，並在24-07-2024低見111.125。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.017%。