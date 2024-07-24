烏拉圭比索兌利比里亞元匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌利比里亞元的匯率目前為4.846，較昨日改變了-0.036%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.508%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌利比里亞元的匯率波動，在24-07-2024高見4.862，並在24-07-2024低見4.814。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。