乌拉圭比索 至利比里亚元 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至利比里亚元 的汇率目前为 4.637，较昨日变动 0.133%。过去一周，乌拉圭比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.287%。

过去一周，乌拉圭比索 至利比里亚元 的汇率在 15-10-2024 的最高点 4.652 和 18-10-2024 的最低点 4.593 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.661%。