烏拉圭比索兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為7.512，較昨日改變了-0.135%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.079%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在22-07-2024高見7.566，並在24-07-2024低見7.479。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.984%。