烏拉圭比索兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為11.792，較昨日改變了0.228%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.816%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在26-07-2024高見11.837，並在24-07-2024低見11.692。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.947%。