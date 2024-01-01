烏拉圭比索兌韓元匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌韓元的匯率目前為34.318，較昨日改變了-0.219%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.050%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見34.570，並在24-07-2024低見34.136。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-1.009%。