烏拉圭比索兌澤西鎊匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌澤西鎊的匯率目前為0.019，較昨日改變了0.149%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.022%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌澤西鎊的匯率波動，在29-07-2024高見0.019，並在24-07-2024低見0.019。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.856%。