乌拉圭比索 至泽西岛磅 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至泽西岛磅 的汇率目前为 0.019，较昨日变动 0.620%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.940%。

过去一周，乌拉圭比索 至泽西岛磅 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.019 和 18-10-2024 的最低点 0.018 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.731%。