烏拉圭比索兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌印尼盾的匯率目前為404.215，較昨日改變了-0.098%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.856%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌印尼盾的匯率波動，在26-07-2024高見405.614，並在24-07-2024低見399.967。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。