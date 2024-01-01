烏拉圭比索兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌匈牙利福林的匯率目前為9.024，較昨日改變了0.882%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.093%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見9.064，並在22-07-2024低見8.839。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.978%。