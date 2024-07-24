烏拉圭比索兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌海地古德的匯率目前為3.271，較昨日改變了0.383%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.905%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌海地古德的匯率波動，在25-07-2024高見3.281，並在24-07-2024低見3.237。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.190%。