烏拉圭比索兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌幾內亞法郎的匯率目前為213.936，較昨日改變了0.417%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.561%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌幾內亞法郎的匯率波動，在24-07-2024高見214.684，並在24-07-2024低見212.679。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.800%。