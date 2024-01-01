烏拉圭比索兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌維德角埃斯庫多的匯率目前為2.544，較昨日改變了0.547%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.085%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見2.545，並在23-07-2024低見2.511。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.951%。