維德角埃斯庫多兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌烏拉圭比索的匯率目前為0.395，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.502%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌烏拉圭比索的匯率波動，在23-07-2024高見0.398，並在24-07-2024低見0.393。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.961%。