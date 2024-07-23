烏拉圭比索兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌智利比索的匯率目前為23.757，較昨日改變了0.291%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.007%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌智利比索的匯率波動，在29-07-2024高見23.757，並在23-07-2024低見23.322。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.013%。