烏克蘭格裡夫納兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌新台幣的匯率目前為0.806，較昨日改變了0.398%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.025%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌新台幣的匯率波動，在29-07-2024高見0.806，並在22-07-2024低見0.798。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.289%。