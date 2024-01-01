烏克蘭格裡夫納兌蘇里南元匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌蘇里南元的匯率目前為0.719，較昨日改變了0.245%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.040%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌蘇里南元的匯率波動，在23-07-2024高見0.720，並在25-07-2024低見0.710。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.917%。