烏克蘭格裡夫納兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌索羅門群島元的匯率目前為0.206，較昨日改變了2.182%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.362%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌索羅門群島元的匯率波動，在29-07-2024高見0.206，並在24-07-2024低見0.201。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.125%。