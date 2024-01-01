烏克蘭格裡夫納兌俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌俄羅斯盧布的匯率目前為2.117，較昨日改變了0.604%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.818%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌俄羅斯盧布的匯率波動，在23-07-2024高見2.140，並在25-07-2024低見2.073。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.212%。