烏克蘭格裡夫納兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為0.902，較昨日改變了0.074%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.893%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在28-07-2024高見0.902，並在22-07-2024低見0.894。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.348%。