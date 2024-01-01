烏克蘭格裡夫納兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.434，較昨日改變了0.357%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.028%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在26-07-2024高見0.435，並在22-07-2024低見0.428。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.748%。