烏克蘭格裡夫納兌約旦第納爾匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌約旦第納爾的匯率目前為0.017，較昨日改變了0.080%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.800%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌約旦第納爾的匯率波動，在28-07-2024高見0.017，並在22-07-2024低見0.017。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.245%。