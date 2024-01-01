烏克蘭格裡夫納兌直布羅陀鎊歷史匯率
歡迎查看烏克蘭格裡夫納兌直布羅陀鎊歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的烏克蘭格裡夫納（UAH）兌直布羅陀鎊（GIP）的歷史匯率走勢。
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烏克蘭格裡夫納兌直布羅陀鎊匯率歷史紀錄
今日，烏克蘭格裡夫納兌直布羅陀鎊的匯率目前為0.019，較昨日改變了0.528%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.699%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌直布羅陀鎊的匯率波動，在29-07-2024高見0.019，並在22-07-2024低見0.019。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.406%。
如何將烏克蘭格裡夫納兌換成直布羅陀鎊
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UAH你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GIP你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前UAH兌GIP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。