烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.080，較昨日改變了0.142%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.861%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在28-07-2024高見0.080，並在22-07-2024低見0.079。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.262%。