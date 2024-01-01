烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布歷史匯率
歡迎查看烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的烏克蘭格裡夫納（UAH）兌白俄羅斯盧布（BYN）的歷史匯率走勢。
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烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄
今日，烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.080，較昨日改變了0.142%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.861%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在28-07-2024高見0.080，並在22-07-2024低見0.079。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.262%。
如何將烏克蘭格裡夫納兌換成白俄羅斯盧布
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UAH你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇BYN你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前UAH兌BYN的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。