烏克蘭格裡夫納兌巴林第納爾匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌巴林第納爾的匯率目前為0.009，較昨日改變了0.122%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.870%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌巴林第納爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.009，並在22-07-2024低見0.009。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.259%。